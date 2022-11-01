Суд приговорил минчанина к 3 годам колонии за донат на криптокошелек BYPOL

31 октября Минский городской суд приговорил к 3 годам колонии 35-летнего минчанина Александра Зиязетдинова. Суд проходил в закрытом режиме, пишет правозащитный центр «Вясна».

Судья Светлана Черепанова признала минчанина виновным в финансировании деятельности экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-2 УК).

ДФР задержал Зиязетдинова за пересылку в 2021 году на кошелек объединения бывших силовиков ByPol криптовалюты в размере 0,2 эфириума.

«В содеянном раскаиваюсь, я не предполагал, что средства будут использоваться для деструктивных целей», — говорил Зиязетдинов в сюжете СТВ.

МВД признало инициативу бывших силовиков ByPol «экстремистским формированием» в ноябре 2021 года. В августе этого года Верховный суд признал организацию «террористической».