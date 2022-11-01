Лукашенко запретил «лицам из недружественных стран» реорганизацию компаний и выход из бизнеса

31 октября Александр Лукашенко подписал Указ № 386, который вносит изменения в указ от 14 марта 2022 года «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». Сегодня документ опубликовали на национальном правовом портале.

В действующем указе говорится, что компании, которые Совмин внес в список юрлиц с «недружественным» иностранным капиталом, нельзя реорганизовывать. Согласно документу, «лицам из недружественных государств» запрещен выход из состава участников юрлица, они также не могут регистрировать новые юрлица, созданные в результате реорганизации компаний из списка и вносить в устав юрлица изменения, связанные с их реорганизацией, отчуждением акций «недружественными» инвесторами или выходом таких инвесторов из бизнеса.

Предыдущая редакция запрещала инвесторам «из иностранных государств, совершающих недружественные действия», отчуждать принадлежащие им доли и акции в уставных фондах юридических лиц.