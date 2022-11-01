Генпрокуратура направила в суд дело против «рельсового партизана», которому выстрелили в ноги при задержании

Генрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Минского района, который в марте поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Новосады-Борисов, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правозащитного центра «Вясна», обвиняемого зовут Виталий Мельник. Ему вменяют акт терроризма (часть 1 статьи 289 УК), умышленное приведение в непригодное состояние железнодорожных путей с целью акта терроризма (часть 4 статьи 309 УК), оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия (части 2 и 3 статьи 295 УК).

В пресс-релизе говорится, что в автомобиле и дома у Мельника обнаружили пистолеты, а в соцсетях он оскорблял Лукашенко.

6 апреля телеграм-канал «Желтые сливы» сообщил о задержании 40-летнего мужчины из Минской области и троих бобруйчан за «подготовку диверсии» на железной дороге.

На видео с задержанием жителя Минского района силовики подбегают к красному Peugeot и разбивают стекло. После склейки видно, что мужчина лежит лицом в землю, затем следует еще одна склейка, и задержанный с перебинтованными ногами лежит уже лицом кверху, рядом заметна лужа крови.

Генпрокуратура пишет, что при задержании сотрудники милиции «обоснованно применили огнестрельное оружие» – выстрелили по его нижним конечностям из-за «реальной угрозы вооруженного сопротивления».