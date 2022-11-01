Суд приговорил к 1,5 годам колонии жителя Гомельского района, который душил 12‑летнего ребенка и угрожал ему ножом

Суд Гомельского района приговорил к 1,5 годам колонии общего режима местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством (статья 186 УК). Приговор вынесли 25 октября, пресс-релиз был опубликован на сайте Верховного суда сегодня.

Пресс-служба суда пишет, что 23 июля обвиняемый С. употребил алкоголь и использовал грубую силу в отношении 12-летнего мальчика. С. завел ребенку руки за спину, схватил его за шею и завел в дом, где усадил на стул и угрожал убийством с ножом в руках. После этого обвиняемый начал душить ребенка, несколько раз ударил его по лицу и туловищу.

Суд обязал С. выплатить компенсацию в размере 3 000 рублей и назначил ему принудительное лечение от хронического алкоголизма.