«Сводки центра» сообщают о задержании брата погибшего беларуского добровольца Василия Парфенкова

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» сообщает о задержании брата погибшего беларуского добровольца Василия Парфенкова.

В «покаянном» видео, опубликованном каналом, задержанный рассказывает, что состоял в «экстремистских» чатах и пересылал оттуда информацию. По какой статье его задержали, не сообщается.

В ролике задержанный в основном говорит о погибшем брате и войне в Украине.

«Украинцы виноваты сами, что так война началась. Война — это, конечно, плохо. Я не поддерживал брата. На эту тему с ним часто говорили, что я очень против того, что он воюет на стороне Украины и вообще участвует в боевых действиях», — рассказывает он.

В начале июля в полку Калиновского рассказали о вероятной гибели троих добровольцев в бою под Лисичанском 26 июня — Василия Парфенкова «Сябро», Вадима Шатрова «Папика» и Василия Грудовика «Атома».

«Проанализировав фото- и видеоматериалы, которые были опубликованы врагом, мы склоняемся к тому, что бойцы батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского Василий Парфенков "Сябро" и Вадим Шатров "Папик", вероятно, погибли на поле боя», — говорилось в пресс-релизе.