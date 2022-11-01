«Белорусский силовик» рассказал о задержании осужденного на химию, который выдавал себя за бойца ВСУ и собирал пожертвования в тиктоке

Силовики задержали мужчину, который под видом бойца вооруженных сил Украины собирал пожертвования в тиктоке, утверждает провластный телеграм-канал «Белорусский силовик». Статья, по которой он задержан, не уточняется.

На «покаянном» видео мужчина рассказал, что отбывает наказание по статье о хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК). В описании ролика указано, что он приговорен к химии. Срок приговора не назван.

По его словам, с «начала военной операции» по июнь он собирал около $600 в неделю. Почему задержанный прекратил сборы, не уточняется.

Страница в тиктоке, которая показана в ролике канала, на данный момент является приватной. На нее подписаны более 2 600 пользователей.