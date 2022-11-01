Полоцкую предпринимательницу, задержанную перед подачей петиции от местных бизнесменов, арестовали на 30 суток «из-за аватарки»

26 октября суд арестовал полоцкую предпринимательницу Татьяну Шостак на 30 суток из-за «аватарки в соцсетях», сообщает правозащитный центр «Вясна». Что было на аватарке, неизвестно.

31 октября «Віцебская вясна» писала, что 26 октября Шостак задержали перед подачей коллективного обращения главе Новополоцкого горисполкома Дмитрию Демидову. В петиции местные предприниматели просили местные власти объяснить, как работать в новых условиях ценообразования.

По информации правозащитников, предпринимательницу задержали в семь утра на выходе из ее дома в Полоцке и отвезли в РОВД. После составления протокола у нее дома провели обыск, в ходе которого конфисковали все документы с коллективным обращением и мобильный телефон.