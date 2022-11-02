Суд признал «экстремистскими материалами» подкаст «Экономика с Чалым» на «Белсате»

Подкаст телеканала «Белсат» «Экономика с Чалым. Давайте разбираться», размещенный на нескольких стриминговых сервисах, появился в республиканском списке экстремистских материалов на сайте беларуского Мининформа.

Суд Центрального района Минска признал подкаст «экстремистским» вместе с материалами Беларусского расследовательского центра — сайтом, несколькими сообществами в фейсбуке и во «Вконтакте», профилем в инстаграме и тиктоке, телеграм-каналом, несколькими роликами на ютубе.

Подкаст «Экономика с Чалым. Давайте разбираться» пропал с сервиса «Яндекс.Музыка», на всех остальных платформах он доступен для прослушивания.