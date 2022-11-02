Прокурор запросил 2,5 года колонии для лидера ОГП Николая Козлова

В суде Первомайского района Минска гособвинитель Инна Зубко запросила для трех членов Объединенной гражданской партии от 1 до 2,5 лет колонии по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Гособвинение просит наказать главу партии Николая Козлова 2,5 годами колонии, членов ОГП Антонину Ковалеву и Оксану Алексееву — 1 и 1,5 годами лишения свободы соответственно. Судья Анастасия Кулик огласит приговор завтра в 10:50.

По версии СК, Козлов «вдохновился идеей уличной бойни» и «в августе 2020 года не только принимал активное участие в массовых бесчинствах на улицах Минска, но и активно использовал граждан Беларуси в низменных целях своих кураторов».

Ведомство считает, что глава ОГП «управлял радикально настроенной толпой, давал протестующим указания, призывал блокировать дороги и препятствовать проезду техники». Ему предъявлено обвинение в грубом нарушении порядка.

Николая Козлова, Оксану Алексееву и Антонину Ковалеву задержали 27 июля.

В августе 2021 года Николая Козлова осудили на три месяца ареста по обвинению в разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК). Дело против политика рассматривали в закрытом режиме. В конце декабря он начал отбывать срок и освободился в марте. Козлов пробыл на свободе до задержания в июле.