«Белсат»: в Бресте задержали священника Игоря Кондратьева и редактора газеты «Царква» Игоря Барановского

В Бресте задержали священника Греко-католической церкви Игоря Кондратьева и редактора газеты «Царква» Игоря Барановского, сообщает «Белсат».

По информации телеканала, силовики пришли в церковь перед началом вечерней службы и задержали священника. По какой причине, неизвестно.

В городе задержали и Игоря Барановского, редактора «Царквы». Газета писала о новостях в греко-католическом сообществе Беларуси.

«Медиазоне» не удалось связаться с редакцией газеты.

Как пишет «Белсат», в дни протестов Кондратьев выходил на улицу, разговаривал с участниками цепей солидарности, успокаивал их и молился вместе с ними.