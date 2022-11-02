В Гродно силовики задержали местного чиновника; на «покаянном» видео он сказал, что голосовал за Тихановскую

Близкий к силовикам телеграм-канал «ПуЛьс ГрОдНо» опубликовал «покаянное» видео с задержанным чиновником из Гродно, на котором тот говорит, что голосовал за Тихановскую на выборах в 2020 году, но в митингах не участвовал.

По информации правозащитного центра «Вясна», чиновника зовут Олег Сало. Он работает главным государственным инспектором в Гродненском областном управлении Департамента государственной инспекции труда.

За что задержан гродненец, неизвестно. На видео он сказал, что «под воздействием обстановки и толпы» голосовал на выборах за Тихановскую, «писал в телеграм-каналах и чат-ботах, что ходил на митинги, но на самом деле туда не ходил», был подписан на «экстремистские» каналы.