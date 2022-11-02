Керамистку Наталью Корнееву приговорили к 3 годам домашней химии за участие в протестах

Суд Заводского района Минска приговорил керамистку Наталью Корнееву к 3 годам домашней химии по статье о грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет «Вясна».

Следствие утверждает, что Корнеева участвовала в протестных маршах 30 августа и 18 октября 2020 года.

Наталью Корнееву вместе с мужем задержали 19 августа. В сентябре мужа керамистки отпустили, писал Reform.by.

После задержания семейной пары провластный канал сообщил о передаче их дочери Богданы социальным работникам «из-за антисанитарных условий проживания и полного отсутствия какого-либо воспитания».

По информации правозащитников, заявления на опеку над девочкой подали трое близких Корнеевой, но никто из них полностью не соответствовал критериям для оформления опекунства. Как писала «Радыё Свабода», в такой роли может выступить только 18-летняя сестра Богданы, так как у дочерей Корнеевой разные отцы, а старших родственников нет.