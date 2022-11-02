В Минске из-за роликов «протестной направленности» в тиктоке задержали женщину, осужденную на домашнюю химию

Из-за роликов в тиктоке силовики задержали минчанку Екатерину Никитенко, осужденную на 3 года домашней химии по делу о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает провластный телеграм-канал «Сводки центра».

В «покаянном» видео она говорит, что размещала в тиктоке ролики «протестной направленности» и «в поддержку украинских националистов», была подписана на канал «Белсат». и делала оттуда репосты.

В сообщении канала сказано, что наказание Никитенко будет пересмотрено и ее «отправят в настоящий лагерь». По какой статье задержана минчанка, не сообщается.

Сейчас в ее аккаунте нет роликов, о которых идет речь в сообщении «Сводок центра».