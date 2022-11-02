Обвиняемый по «делу ОГСБ» рассказал на суде, что силовики подтолкнули его напасть на Азаренка и пытали ради признания

Обвиняемый по делу «Отрядов гражданской самообороны» Дмитрий Сосновский рассказал на суде, что силовики вовлекли его в преступление в ходе следственного эксперимента и пытали ради признания, передает Sputnik.

Как пишет Sputnik, при даче показаний Сосновский плакал и рассказывал, что его нападение на пропагандиста Григория Азаренка спланировали силовики — они же, по его словам, «применяли насилие и пытки, заставили написать чистосердечное признание».

По словам сотрудницы «СБ. Беларусь сегодня» Людмилы Гладкой, на суде Сосновский сказал, что к нападению на Азаренка его «подталкивал Гордеев, внедренный в банду сотрудник госбезопасности».

Кроме того, на заседании в качестве свидетеля должен был выступить сотрудник КГБ Алексей Гордеев, утверждает Sputnik. Как пишет издание, Гордеева внедрили к «членам ОГСБ», но в суд он приехать не смог, так как находится в командировке.

Всего в «деле ОГСБ» пять фигурантов — Наталья Матвеева, Вадим Гулевич, Кирилл Ашурок, Алексей Глотов и Дмитрий Сосновский.

Большая часть подробностей о том, как КГБ представляет участников ОГСБ и их предполагаемые преступления, известна из фильма телеканала ОНТ с названием «20 Террор 21». По версии спецслужбы, одним главных преступлений стала попытка покушения на ведущего СТВ Григория Азаренка летом 2021 года.

Каждому из них предъявлены обвинения в сумме по десяти статьям. Среди них — участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности (часть 2 статьи 290-4 УК); приготовлении и пособничестве акту терроризма и акте терроризма (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 289 УК, часть 6 статьи 16 и часть 2 статьи 289, часть 2 статьи 289 УК); призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК); разжигании социальной вражды или розни (часть 1 статьи 130 УК).

В августе 2021 года Верховный суд Беларуси признал ОГСБ террористической организацией.