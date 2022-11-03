Фигурант «дела Тихановского» Владимир Книга четвертый месяц находится в ШИЗО, рассказал в своем письме заключенный Сергей Тихановский.

«Кроме меня в ужасных условиях в разных учреждениях содержатся и другие беларусы. Здесь в Жодино уже более четырех месяцев сидит в ШИЗО Владимир Книга. Он бывший ОМОНовец из Гродно, который заступился за меня во время задержания в 2020. Он герой!», — публикует его слова телеграм-канал «Тюрьма для жизни».

2 июня 2021 года Книгу приговорили к 4 годам колонии строгого режима. Его обвиняли в насилии над милиционерами (статья 364 УК). Вместе с ним осудили также координатора инициативной группы Светланы Тихановской Дмитрия Фурманова на 2 года колонии, члена этой группы Евгения Розниченко — на 3,5 года колонии.

В июле его перевели из колонии в Новосадах в гродненскую тюрьму.

Владимир Книга — отставной сотрудник гродненского ОМОНа, ставший волонтером инициативной группы Светланы Тихановской.