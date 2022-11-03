Жительницу Крупок приговорили к году колонии за слова «Лукашенко козел, платит своим милиционерам»

В Молодечно жительницу Крупского района Людмилу Самак приговорили к году колонии по делу об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК). Об этом сообщает «Вясна».

Согласно материалам дела, в 2021 году она сидела на железнодорожном вокзале и пила алкоголь. Когда к Самак подошли милиционеры, она сказала «Лукашенко козел, платит своим милиционерам, которые ничего не делают» и выругалась матом, пишет «Вясна».

Ситуация попала на камеры видеофиксации у сотрудников милиции. Самак задержали.

Как пишут правозащитники, жительница Крупок болеет туберкулезом, имеет хронический алкоголизм и несколько судимостей.