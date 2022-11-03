Минюст лишил лицензии защитников из дела «Революционного действия» и еще семерых адвокатов

Минюст провел квалификационную комиссию по вопросам адвокатской деятельности, где лишил лицензии девятерых адвокатов, сообщает пресс-служба министерства юстиций.

Владимира Ангельского, Викторию Гулькову, Александра Емельяненко, Отари Жукова, Михаила Макарова и Анастасию Саганович Минюст лишил лицензии из-за дисциплинарных взысканий и исключения из территориальных коллегий адвокатов за совершение проступков, несовместимых со званием адвоката.

Елену Грибок, Сергея Кишенева и Дмитрия Мироненко — вследствие недостаточной квалификации, пишет пресс-служба.

Михаил Макаров и Анастасия Саганович были адвокатами фигурантов дела «Революционного действия». Их задержали в начале сентября — по утверждению замначальника ГУБОПиК Михаила Бедункевича, они разгласили данные силовиков и судьи, связанных с делом «Революционного действия».

Помимо этого, силовики «установили причастность» адвокатов к связанным с протестами действиям, грубо нарушающим общественный порядок в Минске в августе 2020 года.

Жену Макарова и адвокатку Викторию Гулькову в сентябре арестовали на 15 суток по делу о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). В «покаяльном» видео она говорила, что «осуществила репост экстремистских материалов в телеграме и репост с канала "Вясна"». По истечении срока она не вышла на свободу.

Владимир Ангельский — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, в прошлом сотрудничавший с адвокатом Виталием Брагинцом, против которого, по информации «Вясны», возбуждено уголовное дело «за участие в протестах». 2 сентября суд Московского района Минска арестовал Ангельского на 14 суток за «неповиновение милиции» (статья 24.3 КоАП).