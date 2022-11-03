Трем членам Объединенной гражданской партии присудили от года до 2,5 лет колонии

В суде Первомайского района Минска вынесли приговор трем членам Объединенной гражданской партии, пишет «Вясна».

Их признали виновными в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Главу партии Николая Козлова приговорили к 2,5 годам колонии. Антонину Ковалеву и Оксану Алексееву, осудили на 1 год и 1,5 года колонии соответственно, пишут правозащитники.

По версии СК, Козлов «вдохновился идеей уличной бойни» и «в августе 2020 года не только принимал активное участие в массовых бесчинствах на улицах Минска, но и активно использовал граждан Беларуси в низменных целях своих кураторов».

Ведомство считает, что глава ОГП «управлял радикально настроенной толпой, давал протестующим указания, призывал блокировать дороги и препятствовать проезду техники». Ему предъявлено обвинение в грубом нарушении порядка.

Николая Козлова, Оксану Алексееву и Антонину Ковалеву задержали 27 июля.