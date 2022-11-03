Двух осужденных, отбывающих химию в ИУОТ №29, арестовали на 6 суток; по какой статье, неизвестно

Отбывающих наказание в волковысском ИУОТ № 29 Дэвида Шерякова и Артема Лешневского арестовали на 6 суток, пишет «Вясна».

По каким статьям их осудили и какой суд рассматривал дела, правозащитники не уточняют. Еще одному осужденному, Дмитрию Гурееву, присудили штраф в размере 20 базовых величин.

В Осиповичах осужденного на химию Юрия Виничука арестовали на 7 суток, пишет «Берасцейская вясна». Подробности дела неизвестны.

Задержания произошли и в мозырском ИУОТ № 21. Как пишет «Вясна», там силовики задержали пятерых осужденных, в том числе Дмитрия Иванова, Вячеслава Шаблинского и Андрея Разуваева. Двоих из них отпустили. Над Разуваевым прошел суд по делу о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП) — его результат неизвестен.

В могилевском ИУОТ № 43 задержали Виталия Маркушевского, пишут правозащитники. Имена задержанных в ИУОТ №17, ИУОТ №9 и ИУОТ №39 неизвестны.

Всего, по подсчетам «Вясны», в ИУОТ силовики задержали 22 осужденных. 31 октября правозащитники сообщали о задержании более 10 человек. Некоторых из них арестовали на 15 суток за «неподчинение милиции» (статья 24.3 КоАП).

Обновлено в 12:55. Добавлена информация об аресте Юрия Виничука.