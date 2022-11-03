Провластный телеграм‑канал опубликовал видео с задержанным, извиняющимся перед российской армией за высказывания в тиктоке

Провластный телеграм-канал «Чистый Могилев» опубликовал видео с задержанным, который извиняется перед российской армией за свои высказывания в тиктоке. По информации правозащитников MAYDAY, задержанного зовут Андрей Кирпиченко.

В отрывке тиктока, опубликованного провластным каналом, он называет себя «нацистом», а затем произносит: «Батька наш — Бандера, Украина — мать. Мы за Украину будем воевать». По утверждению канала, его задержали сотрудники могилевского ГУБОПиК.

На видео «Чистого Могилева» задержанный говорит, что нигде не работает: «Только пью спиртное за чужой счет». Он рассказывает, что вел стримы в тиктоке под никнеймом «Питон», в которых «негативно и очень плохо высказывался о русских военных и о президенте Республики Беларусь», а также «сбрасывал в интернет экстремистские материалы».

«Вот сегодня для меня настал тот час, когда я оказался лежа на земле в наручниках. Я больше никогда не буду так поступать. Люблю свою страну, президента и поддерживаю российских военных», — говорит он в ролике.

После этого кто-то в помещении включает песню «День Победы», которую задержанный поет на камеру.