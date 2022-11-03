Провластный канал опубликовал видео с задержанным, который извиняется за «непристойный жест» в сторону российских военных

Провластный телеграм-канал «Жестко, но честно Гомель» опубликовал видео с жителем Речицы, извиняющимся за «непристойный жест» в сторону колонны российской военной техники. По утверждению авторов канала, его арестовали на 15 суток за распространение информации, содержащей призывы к экстремистской деятельности (статья 19.11 КоАП).

«Безработный 40-летний житель г.Речицы нашел развлечение – встречал на трассе колонны с военной техникой ВС РФ и показывал им средний палец. В гомельском управлении ГУБОПиК сообщили, что на днях Павел был задержан оперативниками совместно с бойцами ОМОН», — пишет канал.

Авторы канала добавляют: «В ходе проверки указанного гражданина выяснилось, что он является ярым сторонником "перемен" и на своей страничке в соцсетях размещает экстремистские материалы».

В ролике задержанный говорит на камеру, что в конце октября показал колонне российской военной техники «непристойный жест в виде среднего пальца». По его словам, он задержан за подписки в «Одноклассниках» — их перечисление авторы ролика зацензурировали.

«Приношу свои извинения российским военным, также беларуским военным. Свою глупую выходку осознал, больше такого никогда не повторится», — говорит он на камеру.

На вопрос неизвестного за кадром о причинах такого поступка житель Речицы отвечает, что смотрел в интернете видео о том, что российские военные «нападают с нашей стороны». Неизвестный уточняет: «А вы как считаете сейчас?».

«Сейчас считаю, что охраняют нас, а не нападают», — отвечает задержанный.