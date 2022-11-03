Минский Свято‑Елисаветинский монастырь участвует в сборе пожертвований для российских солдат

Минский Свято-Елисаветинский монастырь проводит сбор средств для российских военных, пишут телеграм-канал «Хрысціянская візія» и издание «Зеркало».

Как сообщают авторы «Хрысціянскай візіі», c августа 2022 года волонтерская группа монастыря занимается сбором средств для нужд военнослужащих и сотрудничает с волонтерами монастыря святой равноапостольной Марии Магдалины в селе Никольское Орловской области.

Издание «Зеркало» позвонило монахине Александре, отвечающей за работу волонтерской группы. Та рассказала, что беларуские волонтеры по проекту «Помощь братьям» собирают лекарства, одежду, деньги и письма и передают их российским волонтерам раз в две недели.

«Пока подключились к сестрам из Москвы, потому что мы их знаем. Они все комплектуют, подписывают: что на один госпиталь, что на второй, кому на выписку, что в прифронтовые подразделения какие-то. Нам поступают суммы, вещи по списку — мы передаем туда», — объяснила она.

На замечание о том, что в церкви не помогают украинским солдатам, Александра ответила, что при наличии возможности волонтеры помогали бы «любому человеку, который нуждается».

«Украинский солдат, русский солдат, белорусский солдат — это все одно и то же. Разве для вас нет? Русь, Украина, Беларусь — разве не одни и те же люди? Если, конечно, украинский солдат нуждался бы в какой-то обуви, свитере, мы бы ему передали», — сказала она.

По мнению монахини, беларуские волонтеры своими действиями не поддерживают войну в Украине, а помогают нуждающимся людям.

«Мы не собираем на какое-то оружие, не хотим, чтобы они воевали. С одной и со второй стороны — это наши братья. И украинцы, и русские. Там есть белорусы. Мы не поддерживаем войну — где об этом говорится?», — спросила она у издания.

При этом, отмечает «Зеркало», в российском телеграм-канале «Помощь братьям (спецОперация)» в начале октября выложили фото собранных денег и поблагодарили сестер Свято-Елисаветинского монастыря за пожертвование: «Сейчас у нас в планах покупка нескольких тепловизоров (без прицела). Никак без них не обойтись ребятам. Война технологий идет».

В том же канале опубликовали видео, на котором мужчина в военной форме благодарит за переданные вещи, лекарства, пожертвования на «средства бронезащиты» и каску. Авторы поста поблагодарили за оказанную помощь в том числе и минский Свято-Елисаветинский монастырь.