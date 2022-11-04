Сеть магазинов «Алми» оштрафовали на более чем 19 тысяч рублей за повышение цен на социально значимые товары
Сеть магазинов «Алми» оштрафовали на более чем 19 тысяч рублей за повышение цен на социально значимые товары
Дела о повышении цен
4 ноября 2022, 13:33
 
 
 
 
 

Экономический суд Минска оштрафовал ЗАО «Юнифуд» на 19 283 рубля за нарушение установленного порядка формирования цен (часть 2 статьи 13.2 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд прошел 6 октября, но известно о его результатах стало только сегодня. Как пишет пресс-служба, магазины «Алми» продали социально значимые товары дороже, чем это было разрешено установленными надбавками. Кроме самого магазина, оштрафовали и должностное лицо, ответственное за формирование цен, — ему предстоит выплатить 96 беларуских рублей.

9 февраля МАРТ оштрафовал некоторые торговые сети из-за повышения цен на социально значимые товары. Среди них были «Евроторг», Green, «Корона» и «Гиппо».

6 октября Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси. С тех пор в стране было ﻿заведено более 40 уголовных дел в связи с повышением цен.﻿

20 октября Совмин принял постановление «О системе регулирования цен», которое ввело в том числе предельные надбавки на большое количество товаров.

27 октября Совет Министров опубликовал измененный текст постановления — из перечня регулируемых товаров исключили несколько десятков позиций, в том числе компьютеры, смартфоны, носки из полушерстяной пряжи, демисезонные сапоги и ботинки, сосиски, морепродукты и книги.

     
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