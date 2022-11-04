«Сводки центра» опубликовали видео с разгромом квартиры, как утверждается, пресс‑секретаря полка Калиновского

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал видео с разгромом квартиры, как утверждается, пресс-секретаря полка Калиновского Кристины с позывным Чабор.

Ролик оформлен в духе телепередачи «Квартирный вопрос». В нем показана квартира до обыска, а затем, после монтажной склейки, показаны его последствия: брошенные на пол вещи, выломанные в шкафу двери, опрокинутые полки, вывернутые елочные украшения и прочее. Унизаз и стены в санузле залили красной краской. Также краской залили стену в одной из комнат.

На кухне из шкафчиков вывернули все тарелки и приборы, из холодильника выбросили продукты.

В сентябре МВД признало добровольческий полк имени Кастуся Калиновского и «экстремистскими формированиями». Спустя месяц главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении участников полка Калиновского за создание «экстремистского формирования» или участие в нем (статья 361-1УК)