Двух парней приговорили к 7,5 и 10 годам колонии по делу о поджоге автомобиля главы комитета судэкспертиз

Захара Таразевича и Антона Лысова приговорили к 7,5 и 10 годам колонии соответственно по делу о повреждении чужого имущества (статья 218 УК), пишет «Вясна».

Как пишут правозащитники, 19-летнего Таразевича и 23-летнего Лысова признали виновными в поджоге автомобиля главы комитета судэкспертиз Алексея Волкова. Лысов имеет российское гражданство и до приезда в Беларусь жил в Чебоксарах.

Сначала их обвиняли в терроризме (статья 289 УК), но переквалифицировали дело в повреждение чужого имущества (статья 218 УК), утверждает «Вясна». Суд проходил в закрытом режиме.

1 октября 2021 года телеграм-канал «Мотолько помоги» сообщил о поджоге машины Волкова. 15 октября того же года эту информацию подтвердили в самом комитете.