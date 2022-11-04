Провластный телеграм‑канал опубликовал «покаянные» видео с двумя осужденными, которые отбывают наказание в ИУОТ №46

Провластный телеграм-канал «Чистый Могилев» опубликовал «покаянные» видео с двумя осужденными, которые отбывают наказание в ИУОТ №46 в городе Круглом.

Речь о Максиме Жукове, осужденному по делу о незаконном обороте наркотиков (статья 328 УК), и Владимире Шакуне, осужденном по делу об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК). Жукова и Шакуна задержали из-за распространения «экстремистских» материалов, говорят они на камеру.

Авторы провластного телеграм-канала пишут, что с задержанными «проведена профилактическая работа».

3 ноября правозащитники сообщали о 22 задержанных в ИУОТ. Некоторых из них арестовали за «неподчинение милиции» (статья 24.3 КоАП).