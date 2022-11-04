«Вясна»: священника Игоря Кондратьева и редактора газеты «Царква» Игоря Барановского арестовали на 12 и 15 суток

В Бресте суд назначил священнику Греко-католической церкви Игорю Кондратьеву 12 суток и редактору газеты «Царква» Игорю Барановскому 15 суток ареста, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Барановского осудили за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП) за публикацию, вышедшую в мае 2021 года на фейсбук странице газеты «Церковь». По какой статье судили Кондратьева, неизвестно.

Священника Греко-католической церкви Игоря Кондратьева и редактора газеты «Царква» Игоря Барановского задержали в Бресте 2 ноября. Как пишет «Белсат», в дни протестов Кондратьев выходил на улицу, разговаривал с участниками цепей солидарности, успокаивал их и молился вместе с ними.