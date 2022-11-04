Минчанина, которого осудили за угрозу сотруднику RT Константину Придыбайло, переводят с химии в колонию

Минчанину Святославу Лепешеву, который отбывает химию за угрозы сотруднику RT Константину Придыбайло, усиливают режим отбывания наказания и переводят в колонию. Об этом сообщает «Вясна».

13 августа Лепешева приговорили к 4 годам химии за угрозу убийством (статья 186 УК) сотруднику RT Константину Придыбайло и разжигание национальной вражды в отношении русских (статья 130 УК).

Как пишут правозащитники, за время отбывания химии у Лепешева ухудшилось зрение, врачи диагностировали у него диабетическую ретинопатию.

29 июля силовики задержали Лепешева в Гродно. «Покаянное» видео с активистом опубликовал провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

«Я думаю, что после такого залета невероятного, сотрудники Иуот выйдут с ходатайством на замену режима», — прокомментировали задержание авторы канала. Лепешев на камеру говорит, что размещал в фейсбук «экстремистские» материалы.

Согласно материалам уголовного дела, около 21:29 14 сентября 2020 года Лепешев позвонил потерпевшему Придыбайло, «имея намерения на угрозу убийством, причинением тяжких телесных повреждений». При этом, утверждает сторона обвинения, обвиняемый был пьяным. МВД публиковало запись звонка:

— Привет. Как ты? — интересовался Лепешев.

— Нормально, — отвечал Придыбайло.

— Угу. Ну, ты меня узнал?

— Нет, не узнал.

— Ну, это твой пиздец.

Лепешева признали виновным и в разжигании национальной вражды. Следствие выяснило, что он разместил на сайтах «Обсуждай» и «Спрашивай» сообщения, «в которых имеется негативная оценка человека и группы людей, объединенных по национальности — русские».