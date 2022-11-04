СК возбудил уголовное дело в отношении Вадима Прокопьева за создание экстремистского формирования

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Вадима Прокопьева за создание создание экстремистского формирования либо участие в нем (часть 1 статьи 361-1 УК), сообщает пресс-служба МВД.

МВД рассказали что Вадим Прокопьев и Валерий Сахащик являются одними из организаторов вербовочного и финансового центра полка «Пагоня», который расположен в Варшаве.

8 февраля ютуб- и телеграм-канал Прокопьева признали «экстремистскими материалами».

В начале марта Вадим Прокопьев в своем телеграм-канале объявил о наборе трехсот беларусов в добровольческий батальон для войны на стороне Украины и указал специальный бот для связи.

14 мая провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал кадры обыска в минской квартире оппозиционного активиста и экс-ресторатора Вадима Прокопьева. Авторы ролика стилизовали его под выпуск телепередачи «Квартирный вопрос», сравнивая фотографии интерьера «до» и «после»: поваленная мебель, разбитые зеркала и разорванная обивка.