МВД добавило в список «экстремистов» Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Александра Ивулина и ещё 241 человека

Министерство внутренних дел обновило список «экстремистов», куда добавили 244 человек.

МВД добавило в список блогера, журналиста и футболиста команды «Крумкачы» Александра Ивулина, главу «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Виктора Фенчука, музыкантов группы «Irdorath» Надежду и Владимира Калача, бывшую главу организации «Радислава» Ольгу Горбунову, журналиста Олега Груздиловича, который вышел на свободу.

Также в список добавили фигурантов «дела Тихановского» Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Владимира Цыганкова, Артема Сакова и Дмитрия Попова.

Сейчас в списке «экстремистов» 1714 человек.