КГБ внес в список «причастных к терроризму» предполагаемых властями администраторов «Черной книги Беларуси»

Комитет госбезопасности внес в список лиц, «причастных к террористической деятельности» предполагаемых, по версии властей, администраторов «Черной книги Беларуси» « Янину Сазанович, Дмитрия Навошу, Даниила Богдановича, Ольгу Высоцкую и Валерия Занимонского.

Всех их обвиняют в разжигание социальной вражды (статья 130 УК) и причинение вреда национальной безопасности (статья 361 УК).

Также в список "причастных к тероризму" попал бывший следователь Станислав Пугачев. В отношении него вступил силу приговор за разжигание вражды или розни (статья 130 УК).