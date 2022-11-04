КГБ внес в список «причастных к терроризму» предполагаемых властями администраторов «Черной книги Беларуси»
КГБ внес в список «причастных к терроризму» предполагаемых властями администраторов «Черной книги Беларуси»
4 ноября 2022, 18:03
 
 
 
 
 

Комитет госбезопасности внес в список лиц, «причастных к террористической деятельности» предполагаемых, по версии властей, администраторов «Черной книги Беларуси» « Янину Сазанович, Дмитрия Навошу, Даниила Богдановича, Ольгу Высоцкую и Валерия Занимонского.

Всех их обвиняют в разжигание социальной вражды (статья 130 УК) и причинение вреда национальной безопасности (статья 361 УК).

Также в список "причастных к тероризму" попал бывший следователь Станислав Пугачев. В отношении него вступил силу приговор за разжигание вражды или розни (статья 130 УК).

     
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