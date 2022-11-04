Предпринимательница Татьяна Зарецкая пригрозила судом журналистам, которые пытаются узнать подробности о ее бизнесе

Предпринимательница и бывшая представительница по финансам и экономике Объединенного переходного кабинета Татьяна Зарецкая пригрозила судом журналистам «Зеркала», когда они спросили у нее о бизнесе.

Речь о Laava Tech — стартапе Зарецкой по созданию оборудования для теплиц, которое позволяет снизить потребление электроэнергии и повысить урожайность растений.

В своем материале о предпринимательнице «Наша Ніва» приходит к выводу, что нет никаких доказательств существования продукта, о производстве которого заявляет компания Зарецкой. Так журналисты решили после анализа сайта проекта — он не работает как минимум неделю, а в кэшинговой версии страницы нет возможности заказать товар.

«Laava Tech регулирует работу светодиодных ламп, сокращая затраты электроэнергии до 75% и при этом улучшая урожайность на 20%», — приводит слова Зарецкой «Наша Ніва».

По мнению биолога из Национальной академии наук, к которому обратилась «Наша Ніва», таких результатов в обустройстве теплиц достичь сложно.

«Технологические гиганты бьются за несчастные процентики сокращения потребления энергии своих ламп для растений. Кажется, никто еще не пошел дальше 20% экономии. А 75% при увеличении урожайности на 20% — это либо серьезный фундаментальный прорыв в науке, либо очередная лысенковщина», — сказал он.

Согласно тексту «Зеркала», Татьяна Зарецкая уклонялась от прямых ответов на вопросы о своей компании. При первой попытке узнать у предпринимательницы подробности о бизнесе, Зарецкая стала угрожать журналистам подать в суд на «Зеркало», говорится в материале.

Кроме того, журналисты описывают текст о Зарецкой на сайте justdiligence.com. Его авторы утверждают, что ее бизнес «держится на плаву только благодаря грантам Евросоюза», а реальные цифры о его выручке значительно не совпадают с теми, которые предпринимательница назвала в интервью Forbes в 2020 году.

«Когда мы начинали заниматься материалом о Татьяне Зарецкой и обвинениях в ее адрес, то искренне полагали, что произойдет нечто подобное: мы зададим вопросы, политик на них ответит. Однако все обернулось совсем иначе», — пишет «Зеркало».

В материалах упоминается саммит Ritossa, на котором Зарецкая выступала спикером. Американский журнал Vanity Fair опубликовал расследование об этом мероприятии. В нем говорится, что организатор Ritossa, Энтони Ритосса, является мошенником, которого «европейские власти много раз отправляли в тюрьму».

«На саммиты едут, чтобы послушать спикеров, пообщаться. Я не знаю ни одного из организаторов конференций, в которых участвую — ни Web Summit, ни Switch. Если на мероприятие идут люди, которых знают и уважают в стартап- и бизнес-сообществе — для меня этого достаточно», — объяснила Зарецкая в интервью «Еврорадио».

2 ноября Татьяна Зарецкая покинула Объединенный переходный кабинет. По словам предпринимательницы, это произошло из-за угроз в адрес ее, ее бизнес-партнеров и членов семьи. Кто именно оказывал это давление, она не пояснила. Как замечает «Зеркало», материал с сайта justdiligence.com начал появляться в провластных телеграм-каналах за несколько дней до заявления Зарецкой об уходе.

Зарецкая стала представительницей по финансам и экономике Объединенного переходного кабинета 9 сентября. В ее обязанности входило в том числе представление демократичной Беларуси на международной финансовой арене, привлечение в нашу страну иностранного капитала и координация разработки финансового, валютного и бюджетного законодательства.

9 августа Светлана Тихановская объявила о создании Объединенного переходного кабинета. По ее словам, кабинет — это «коллективный исполнительный орган, который будет каждый день работать на главные цели»