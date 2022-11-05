Приговоренного к 2,5 годам колонии россиянина‑волонтера штаба Тихановской депортировали в Россию и передали ФСБ

Приговоренного к 2,5 годам колонии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и незаконном пересечении границы (часть 2 статьи 371 УК) россиянина и бывшего волонтера инициативной группы Светланы Тихановской Андрея Новикова депортировали в Россию и передали ФСБ, пишет проект dissidentby.

Как уточняют в инициативе, 31 октября Новиков отбыл свой срок в колонии — его осудили в августе 2021 года. Ранее правозащитники Московской Хельсинской группы рассказывали о планируемом переводе Новикова в российскую колонию. Ходатайство о его переводе было подано в начале февраля.

6 июня 2020 года Новикова задержали в Беларуси за участие в пикете по сбору подписей, а затем предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК). В конце ноября его освободили и депортировали в Россию, запретив въезд в Беларусь на десять лет.

В апреле 2021 года Новикова задержали в Поставах, когда он приехал навестить жену и детей.