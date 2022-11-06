«Вясна»: суд приговорил топ‑менеджера мобильного оператора life:) к 8 годам лишения свободы за «слив данных»

Минский городской суд приговорил топ-менеджера мобильного оператора life:) Артема Вовна к восьми годам лишения свободы в условиях усиленного режима за «слив данных» силовиков и госслужащих, пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд состоялся еще 3 ноября, но об этом стало известно только сегодня. Заседания суда проходила в закрытом режиме, поэтому подробности дела неизвестны.

Топ-менеджера life:) судили по трем статьям УК: возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК), незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК) и незаконное завладение компьютерной информацией (статья 352 УК). В пользу пострадавших с Вовна должен выплатить 13 000 рублей.

Телеграм-канал «ГУБОП» сообщил о задержании начальника отдела маркетинга и разработки мобильного оператора life:) 8 февраля. Имя задержанного не называлось, но dev.by узнал, что задержанного зовут Артём Вовна, и он занимал должность Head of Customer Product Development Unit в компании life:)

Как утверждал «ГУБОП», мужчину подозревали в «сливе» персональных данных милиционеров и госслужащих «экстремистским телеграм-каналам».

Тогда в покаянном видео задержанный говорил, что осенью 2020 года, пользуясь служебным положением, «сбрасывал информацию о сотрудниках милиции, судьях, других сотрудниках правоохранительных органов и органов госуправления». Кроме этого он, по его словам, в августе 2020 года участвовал в «несанкционированных акциях протеста, проходивших в городе Минске».