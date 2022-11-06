Приговоренного к 18 годам колонии анархиста Дмитрия Дубовского будут судить за акцию 2010 года у посольства России в Минске

Осужденному на 18 лет колонии по делу о терроризме анархисту Дмитрию Дубовскому вменяют новые статьи о хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) и уничтожении или повреждении чужого имущества (часть 2 статьи 218 УК). Об этом сообщает телеграм-канал «Право на восстание».

О новом уголовном деле против осужденного стало известно 10 сентября, но его подробности не уточнялись. Как пишет «Право на восстание», Дубовского будут судить по делу 2010 года, когда группа анархистов «Друзья свободы» провела акцию с коктейлями Молотова у здания посольства России в Минске.

В мае 2011 года суд приговорил Миколу Дедка, Игоря Олиневича и Александра Францкевича к лишению свободы от 3 до 8 лет лишения свободы, пишет «Право на восстание».

В 2021 году суд в закрытом режиме приговорил Дубовского, Игоря Олиневича, Дмитрия Резановича и Сергея Романова к срокам от 18 до 20 лет колонии по делу о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК).

По утверждению обвинения, анархисты купили оружие, 21 октября 2020 года подожгли четыре легковые машины на стоянке прокуратуры Солигорского района и одно из помещений в здании местного отдела Госкомитета судмедэкспертиз, а через неделю подожгли здание Госавтоинспекции Мозырского РОВД оставили надпись на фасаде.