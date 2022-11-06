Задержан доцент кафедры литературно‑художественной критики Академии Наук Сергей Гаранин

В Академии наук задержали доцента кафедры литературно-художественной критики Сергея Гаранина, пишет правозащитный центр «Вясна».

По информации «Вясны», Гаранин уже на свободе. Он отбыл арест в 10 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов (19.11 КоАП).

«Наша Ніва» сообщает и о задержании члена-корреспондента НАН и доктора биологических наук Олега Давыденко и его жены. По информации издания, против них завели уголовные дела о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Причиной стала фотография, на которой Довыденко держит плакат во время протестов 2020 года, утверждает «Наша Ніва».

Сергей Гаранин — заместитель директора по научной работе Института языкознания имени Якуба Коласа Государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси».

2 ноября «Наша Нива» со ссылкой на свои источники сообщила, что в Академии наук прошёл ряд задержаний сотрудников. Правозащитники «Вясны» пишут, что из них задержали только трех человек, остальных отпустили. В чем их обвиняют — неизвестно.

Обновлено в 14:44. Добавлена информация о задержании Довыденко и его жены.

Обновлено в 18:31. Добавлена информация об отбытом аресте Гаранина.