В минском арт‑пространстве Hide силовики задержали одного из отдыхающих на вечеринке

Ночью 5 октября силовики пришли на вечеринку минского арт-пространства Hide и задержали одного из отдыхающих, рассказали «Медиазоне» сотрудники площадки.

Имя задержанного, подробности случившегося и его причины неизвестны.

«Силовики вчера ворвались на вечеринку. Но задержали не диджея, а одного из отдыхающих, которого они разыскивали. Из работников заведение никто задержан не был. Это произошло под самое утро, мы еще сами не знаем всех деталей», — сказали сотрудники Hide.

По словам одного из очевидцев, вооруженные силовики ворвались на вечеринку около трех ночи и приказали присутствующим лечь лицом в пол.

«Больше всего я охерел с того, что они все были с оружием. Вот это было очень страшно. Кто не ложился, того пиздили. У моего знакомого около носа и на бороде порез. Кто поднимал голову, их сразу опускали. Кого-то ногой, кого-то по ребрам могли ломануть. Отношение было максимально ужасное», — рассказал он.

Лежавших на полу посетителей и сотрудников Hide обнюхала милицейская собака, рассказал очевидец.

«Ходил чувак с большим пакетом, в нем что-то белое как в капсулах было. Почти сразу, как собака прошла, людей начинали досматривать. Осмотр одежды, телефона, заходили в телеграм, в фото. Были девушки, которые очень жестко орали и качали права», — вспоминает он.

Ранее телеграм-канал «Беларусь головного мозга» написал о задержании в диджея Hide.

Обновлено в 17:32. Добавлен комментарий очевидца.