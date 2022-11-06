Минского предпринимателя приговорили к 15 годам колонии по делу об администрировании чатов в телеграме

Минского предпринимателя Станислава Кузмицкого приговорили к 15 годам колонии усиленного режима по обвинению в администрировании чатов в телеграме. Об этом пишет инициатива dissident.by.

Суд прошел 3 ноября, но о его результатах стало известно только сейчас. Как пишет «Вясна», Кузмицкого обвиняли в массовых беспорядках (часть 1 статьи 293 УК), создании или участии в организации для осуществления террористической деятельности (часть 1 статьи 290-4), создании экстремистского формирования или участии в нем (часть 1 статьи 361-1 УК), причинение вреда национальной безопасности (статья 361 УК) и разжигании национальной вражды (статья 130 УК).

В июле СК сообщал о завершении расследования дела Кузмицкого. Следствие утверждало, что задержанный администрировал 30 телеграм-каналов и чатов, в которых «под видом обсуждения актуальных региональных и социально-бытовых вопросов они (участники чатов — МЗ) скрывали свою главную цель — дестабилизацию обстановки и последующий захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем».

По мнению начальника управления Следственного комитета, организация Nexta создала информационную структуру с приставкой «97», которая «охватывала население практически всех крупных городов нашей страны».