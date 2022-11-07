«Молодых парней сильно избивают в ГУБОПиКе». Доцент Сергей Гаранин — о 10 сутках на Окрестина

Доцент кафедры литературно-художественной критики Академии Наук Сергей Гаранин, освободившийся после административного ареста, рассказал в фейсбуке, как прошли 10 суток на Окрестина.

По словам Сергея Гаранина, в шестиместной камере с ним в разное время было от 18 до 31 человека. Некоторые из них были сильно избиты.

«Хлопцаў маладых шкада, бо іх вельмі моцна збіваюць у ГУБАЗіКу. Адзін быў збіты так, што мог ляжыць толькі на жываце. Паклалі яго пад краты, дзе троху цягне халодным паветрам. Так ён мог спаць», — пишет Гаранин.

Вместе с ученым в камере были не только задержанные по политическим мотивам, но и несколько человек, проходящих по уголовным делам, и бездомные.

«Бамжоў двое было, але па чарзе. Адзін зваўся Сірожа. Яго адмылі яшчэ да мяне, і ён ціха сядзеў у куточку. Пасля яго адпусцілі. Пасадзілі наступнага. Але ён сам адмыўся, бо сам прасіўся да палітычных. Яго нават выводзілі з камеры на ўсялякія работы. Аднойчы яму далі на кухні вялічэзную торбу турэмных катлет, дык ён прынёс у камеру "для ўсіх". Мы елі — чаму ж не?! Чалавек жа стараўся, зарабіў, нёс, клапоцячыся аб нас, бо перадач не даюць. Бялізны, натуральна, няма, прагулак таксама, ад спёртага паветра ва ўсіх кашаль і вочы заплываюць гноем. Ну, вошы — гэта святое», — пишет Гаранин.

Ученый рассказал, что читал для сокамерников лекции по беларуской литературе XI-XV веков и сам успел послушать несколько лекций — по квантовой механике, японской эстетике, философии пифагорейцев, структуре человеческого глаза и офтальмологических заболеваниях, авиационных двигателях, истории подводного флота и других.

О задержании доцента Сергея Гаранина стало известно 6 ноября, когда он уже вышел на свободу. Он отбывал 10 суток по статье о распространении «экстремистских» материалов (19.11 КоАП). 2 ноября «Наша Ніва» со ссылкой на свои источники сообщила, что в Академии наук прошёл ряд задержаний сотрудников.