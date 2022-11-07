Брат погибшего калиновца, с которым силовики записывали «покаянное видео», сбежал из больницы и выехал в Польшу

Двоюродный брат погибшего беларуского добровольца Василия Парфенкова Сергей Бондаренко сбежал из больницы, куда попал после допроса в ГУБОПиК, и выехал в Польшу, пишет Радио «Рация».

По словам самого Бондаренко, против него ведется административный процесс по трем эпизодам — за репост информации о погибшем Василии Парфенкове.

«Завели дело по трем моментам, скриншоты сделали. Сказали, что за каждый скриншот — по 15 суток. А телефон забрали на месяц на информационное исследование. И я понял, что в этом телефоне они найдут такое, что меня вывезут в лес по их законам и просто расстреляют, как в 37-м. Я понял, что находиться там нельзя. И сбежал из больницы», — рассказал Сергей Бондаренко.

По словам мужчины, силовики избили его, и после этого сами вызвали скорую.

«Врачи со скорой поняли, что меня нужно госпитализировать. Меня уже везли в ИВС и я конкретно понимал, что будет 45 суток, после они еще что-то найдут и сделают вместо административного дела уголовное. До этого 15 суток я сидел, когда брат мой Василий Парфенков погиб, мать его задерживали с его родной сестрой», — рассказал он.

Близкий к силовикам канал «Сводки центра» опубликовал «покаянное» видео с Бондаренко 1 ноября. В нем мужчина говорит, что «состоял в "экстремистских" каналах и пересылал оттуда информацию». По какой именно статье он был задержан — не сообщалось.