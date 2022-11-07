Суд арестовал жену осужденного Артема Анищука на 10 суток

Суд Заводского района Минска арестовал на 10 суток жену осужденного Артема Анищука Ольгу по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), сообщает dissident.by.

По информации правозащитного центра «Вясна», причиной послужил репост издания «Наша Ніва». 4 ноября у девушки дома прошел обыск, после чего ее завезли в Заводское РУВД.

В феврале 2021 года Артема Анищука приговорили к 2 годам колонии. По версии следствия, он и четверо минчан повредили машину жены Александра Гейца — замначальника отдела организации оперативно-режимной работы в ИК, ВК, ЛТП Департамента исполнения наказаний.

Он должен был выйти на свободу 29 июня, однако за день до освобождения его взяли под стражу по новому делу.

По версии обвинения, 26 сентября 2020 года Анищук оскорбил представителя власти в закрытом чате «Кепка».

По информации правозащитников, лингвистическая экспертиза не нашла оскорбления в комментарии. Сам милиционер на суд не явился.

Прокурор запросила для него 2 года химии по статье об оскорблении милиционера, но, сложив приговоры по двум уголовным делам, суд приговорил его к 3 годам колонии.