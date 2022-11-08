Жена Статкевича рассказала, что суд взыскивает с осужденных по «делу Тихановского» 22 миллиона рублей компенсации в пользу МВД

Суд в Гомеле вынес решение о взыскании 22 миллионов рублей с шестерых фигурантов «дела Тихановского» в качестве компенсации сотрудникам МВД за «дополнительное время на службе во время послевыборных протестов», рассказала жена политика Николая Статкевича Марина Адамович в фейсбуке.

По словам Адамович, об этом она узнала из письма мужа от 3 ноября.

14 декабря 2021 года Гомельский областной суд приговорил политиков Сергея Тихановского и Николая Статкевича, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича, оператора «Страны для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей того же проекта Дмитрия Попова к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет колонии.

Шестерых фигурантов дела судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО. Согласно материалам дела, осужденные «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».