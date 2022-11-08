Минчанина приговорили к 10,5 годам колонии по делам об участии в протестах и обороту наркотиков

Суд Московского района Минска приговорил Виталия Цимончика к 10 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и обороте наркотических веществ (часть 4 статьи 328 УК). Об этом пишет «Вясна».

Суд прошел 8 августа, но о его результатах правозащитникам стало известно только сейчас. По их информации, минчанина судили за участие в воскресном марше.

На суде Цимончик рассказал, что во время одного из таких маршей он находился в торговом центре и не знал о происходящем. У «Главпочтампа» осужденный увидел милиционеров со щитами и попросил прохожего сфотографировать его на проезжей части. У станции метро «Немига» и гостиницы «Юбилейной» он сделал еще пару снимков, которые опубликовал в инстаграме, передают его слова правозащитники.

Кроме того, как утверждает следствие, Цимончик вступил в группу, которая занималась оборотом особо опасных психотропных веществ.