Прокуратура передала дело против военного эксперта Егора Лебедка в суд

Прокуратура Минской области направила в Минский областной суд уголовное дела по обвинению 40-летнего жителя Смолевичского района в содействии экстремистской деятельности (части 1 и 2 статьи 361-4 УК) за интервью «деструктивному каналу», продукцию которого признали «экстремистской», пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

Под описание прокуратуры подходит военный эксперт Егор Лебедок.

Как пишет ведомство, в материалах дела указано, что он в апреле и мае 2022 года «в целях обеспечения деятельности публичного деструктивного канала», дал интервью «на тему проведения Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины и роли в ней Республики Беларусь».

По версии Генпрокуратуры, это интервью «способствовало распространению ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Республики Беларусь, правовом положении ее граждан, дискредитирующих страну».

29 июля провластный канал «Сводки Центра» сообщил, что против Лебедка возбудили уголовное дело о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК). За две недели до этого тот же канал опубликовал видео с задержанным накануне военным экспертом.

«Получив какую-то левую должность при штабе литовско-польских содержанок, отрабатывает их повестку, записывая различные видео с "мнением эксперта", поливая грязью российскую и белорусскую армию», — писали «Сводки Центра».

На видео, прикрепленном к посту канала, Лебедок рассказывал, что является «военно-политическим обозревателем» и ведет свой телеграм-канал, «освещающий вопросы военной безопасности».

«Даю интервью каналам, которые признаны у нас экстремистскими, на тему войны в Украине, ну и на другие вопросы. В августе 2020 года посещал неразрешенные законодательством массовые мероприятия. Разместил у себя на странице в фейсбук плакат фашистской Германии. В настоящий момент задержан сотрудниками милиции», — говорил Лебедок на видео, с трудом сдерживая улыбку.

По информации блога «Отражение», Лебедка задержали утром 12 июля дома в Смолевичах. Во время обыска у обозревателя изъяли системный блок и мобильный телефон.

Лебедок проходил службу в 120-й гвардейской отдельной механизированной бригаде в должности командира взвода. С 2010 по 2014 годы он был депутатом Смолевичского районного Совета депутатов.

Лебедок выступал в беларуских СМИ в качестве независимого военного эксперта. На его телеграм-канал подписаны 11 тысяч человек.