Провластный канал опубликовал видео с задержанным, на машине которого силовики увидели следы от наклейки «Погоня»

Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал видео с задержанным, на машине которого силовики заметили следы от снятой наклейки с гербом «Погоня».

«Нам стало известно, что сотрудники ГУБОП, возвращаясь с очередного обыска по экстремистскому дворовому чату, заметили автомобиль, у которого на номерах остались явные следы отклеенной запрещённой символики», — пишут авторы канала.

По утверждению «Сводок Центра», владельца машины силовики «взяли на карандаш».

«Оказывается, он участвовал в массовых нарушениях общественного порядка и перекрытиях движения транспорта, что подтверждается обнаруженными у него материалами», — добавляют авторы поста.

К сообщению «Сводок Центра» прилагается видео с задержанным. Он говорит, что его задержали сотрудники милиции за «участие в несанкционированных мероприятиях в августе в Минске». Также, добавляет он, на его машине была наклейка в виде герба «Погоня», которую он снял, «осознав бесперспективность данного занятия».