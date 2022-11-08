В эфире СТВ показали «покаянные» видео пятерых беларусов, которых задержали из-за регистрации в чат-боте полка Калиновского

Силовики задержали пятерых беларусов, которые зарегистрировались в чат-боте полка Калиновского, сообщили в эфире государственного телеканала СТВ.

«Покаянные» видео с задержанными показали в передаче Григория Азаренка «Тайные пружины политики». Речь о Белеевском Александре, Владиславе Дауетасе, Юрии Политыко, Алексее Калибабе и Евгении Владимирове.

«В отношении задержанных лиц Комитетом государственной безопасности проводится доследственная проверка, в том числе и на предмет их сотрудничества с иностранными спецслужбами. По результатам этой проверки их действиям будет дана окончательная правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение», — сказал в эфире заместитель начальника Следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек.

Полк Калиновского — добровольческое объединение беларусов, воющих с Россией на стороне Украины. В конце сентября МВД признало полк «экстремистским формированием».

Обновлено в 23:25. Добавлена цитата Константина Бычека о доследственной проверке.