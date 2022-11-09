«Сводки центра» опубликовали видео с разгромом квартиры, как утверждается, мужа пресс‑секретаря полка Калиновского

Близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал видео с разгромом квартиры, как утверждается, мужа пресс-секретарки полка Калиновского Кристины Станкевич с позывным «Чабор».

Видео смонтировано в стиле передачи «Квартирный вопрос». Сначала авторы показывают квартиру до погрома, а потом — с вываленными из шкафов вещами и посудой.

Пресс-служба полка оказалась комментировать «Медиазоне», о чьей квартире идет речь в видео и связан ли ее владелец с подразделением.

4 ноября провластный канал «Сводки центра» опубликовал аналогичное видео из, как утверждалось, квартиры пресс-секретарки полка Калиновского Кристины «Чабор» Станкевич.

В сентябре МВД признало добровольческий полк имени Кастуся Калиновского «экстремистским формированием».

Спустя месяц главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в отношении участников полка Калиновского за создание «экстремистского формирования» или участие в нем (статья 361-1УК).

Полк Калиновского — добровольческое объединение беларусов, воющих с Россией на стороне Украины.