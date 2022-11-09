Суд приговорил служителя минской церкви к 2,5 годам домашней химии по статье об участии в протестах

Суд Московского района Минска приговорил служителя церкви Максима Стасилевича к 2 годам и 6 месяцам годам домашней химии по делу о грубом нарушении общественного порядка (статья 342 УК). Об этом сообщает «Вясна».

Суд прошел 8 ноября, но о его результатах стало известно только сейчас. Подробности следствия правозащитники не уточняют.

Стасилевича задержали 22 июля. Дома у него и у еще одного служителя протестантской церкви Евгения Борисиска прошел обыск. Во время обысков силовики конфисковали у них брошюры «Молитва за Беларусь», в которых призывали молиться за страну «в это непростое время».

На следующий день каждому из них суд назначил по 10 суток ареста. Стасилевичу — за перепост экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), Борисику — за мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП).

9 августа знакомая Стасилевича рассказала о заведенном уголовном деле против служителя.