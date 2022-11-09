Силовики задержали пятерых участников сообщества СБНШ, признанного «экстремистским» формированием

Силовики задержали пятерых участников телеграм-чата «Саюз беларускага нацыянальнага шчыта», сообщает провластный канал «Сводки центра».

«Сводки центра» показывает «покаянные» видео с задержанными. На камеру все пятеро говорят, что были участниками чата. По скриншотам видео заметно, что в чате «СБНШ» состоит 35 человек.

«Радикалы вели активную экстремистскую деятельность в каждом регионе, обсуждали и планировали диверсии и теракты, в том числе на железной дороге и с использованием "коктейлей Молотова"», — пишут авторы «Сводок центра».

Как пишут авторы провластного канала, двое из осужденных «привлекались за экстремизм» по уголовным делам. В «покаянном» видео задержанный Алексей Иванов говорит, что «был судим за раскрашивание мусорок».

«Банда причастна к ряду поджогов, в том числе рамки BelToll в районе Сеницы больше месяца назад», — утверждают авторы «Сводок центра».

3 ноября МВД признало экстремистским формированием «Саюз Беларускага Нацыянальнага Шчыта».