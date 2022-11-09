Всемирный боксерский совет исключил беларуских и российских спортсменов из своих рейтингов из‑за войны в Украине

Всемирный боксерский совет (WBC) утвердил резолюцию об исключении всех боксеров из России и Беларуси из своих официальных мировых рейтингов из-за войны в Украине, сообщается на сайте организации.

Как отмечают в WBC, военное вторжение России «остановило всю боксерскую деятельность в Украине».

«Многие спортивные комплексы и спортзалы разрушены, а население Украины, в том числе и спортсмены, живут в условиях постоянной угрозы бомбежек и смертоносных нападений на их землю», — пишет организация.

Как добавляет совет, организация готова рассмотреть любые частные случаи и внести исключения: например, для граждан одной из этих стран, постоянно проживающих в других странах (в том числе в качестве беженцев), которые публично осудили действия России.

Введенные советом меры будут действовать до тех пор, пока Украина не сможет возобновить свое нормальное участие в боксерских состязаниях, либо пока совет сам не изменит решение, отмечается в заявлении WBC.